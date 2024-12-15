Опубликовано 15 декабря 2024, 20:151 мин.
Intel столкнулась с массовым возвратом ноутбуков на Arm-процессорах SnapdragonНа таких компьютерах не запускаются привычные приложения
Компания Intel столкнулась с массовым возвратом ноутбуков на Arm-процессорах Snapdragon. Об этом рассказал генеральный директор и руководитель продуктового подразделения вендора Мишель Джонстон Холтхаус.
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Оказалось, что большому проценту покупателей ноутбуки на Arm-процессорах попросту не нужны. Проблема кроется в отсутствии для таких компьютеров достаточного количества поддерживаемых приложений. Поскольку люди не могут запустить на таких ПК привычные приложения, то отказываются от устройств.
Как показали результаты продаж ноутбуков на Arm — Qualcomm Snapdragon X Elite — за третий квартал 2024 года, их доля на рынке всего 0,8%. При этом в Intel надеются на рост до 50%. Однако практика пока говорит об обратном.
В целом доля Arm-процессоров на рынке ПК — 10%. И львиную долю спроса обеспечивает Apple, продвигая свои устройства на процессорах Apple M Silicon.