Intel впервые установит шесть ядер в тонкие ноутбуки. Характеристики

Этот процессор — отличная демонстрация того, как великолепно Intel работает с 14-нм техпроцессом, выжимая из него все соки. Intel Core i7-10710U состоит из шести ядер, а также поддерживает многопоточность. Базовая частота у него маленькая — 1,61 ГГц, а вот разгоняется он очень мощно — аж до 4,67 ГГц. Объем кэш-памяти первого уровня составляет 32 КБ, второго — 256 КБ, а третьего — все 12 МБ.