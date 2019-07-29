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Intel впервые установит шесть ядер в тонкие ноутбуки. Характеристики

Старания Intel впечатляют
Десятое поколение линейки Intel Core будет представлено в двух вариациях: 10-нанометровом Ice Lake-U и 14-нанометровом Comet Lake-U. Первая версия уже повсеместно используется производителями ноутбуков, а вот вторая только готовится к выходу, являясь идеологическим преемником Whiskey Lake-U и Coffee Lake-U. И вот в бенчмарке Geekbench появилась информация о флагманском процессоре 14-нанометровой версии — Core i7-10710U.

Этот процессор — отличная демонстрация того, как великолепно Intel работает с 14-нм техпроцессом, выжимая из него все соки. Intel Core i7-10710U состоит из шести ядер, а также поддерживает многопоточность. Базовая частота у него маленькая — 1,61 ГГц, а вот разгоняется он очень мощно — аж до 4,67 ГГц. Объем кэш-памяти первого уровня составляет 32 КБ, второго — 256 КБ, а третьего — все 12 МБ.

По сравнению с прошлым поколением, новый процессор демонстрирует гораздо большую производительность, но и энергопотребление у него также выросло. А значит, применение Core i7-10710U в ультрабуках очень ограничено. Да и автономность ноутбука, оснащенного таким CPU, явно не будет сильной стороной устройства. Касательно точных сроков выпуска новой модели процессора никаких данных нет.

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