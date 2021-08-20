Intel выпустит не работающий «из коробки» игровой ноутбук

Всё дело в том, что девайс будет лишён памяти, сообщает WinFuture. Причём речь идёт как об оперативной памяти, так и об SSD/HDD. И для того, чтобы ноутбук «ожил», потенциальным покупателям придётся самостоятельно установить соответствующие модули.

Предположительно новинка будет поддерживать до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и оснащаться сразу двумя слотами — PCIe и M.2 — под накопители.

По данным инсайдера, в топовой конфигурации ноутбука будет использоваться процессор Intel Core i7-11800H Tiger Lake с частотой до 4,6 ГГц. Более «простая» версия получит Intel Core i5-11400H в качестве основы. Но несмотря на это, устройство всё равно обещает быть не из дешёвых.