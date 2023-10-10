Интернет без раздачи со смартфона: в Россию привезли планшет Honor Pad X9 LTE

Пользователи могут расширять память устройства с помощью карт microSD. К тому же, в магазинах М.Видео и Эльдорадо представлен эксклюзивный комплект: планшет в комплекте с чехлом-клавиатурой по привлекательной цене.

Honor Pad X9 LTE оборудован 11,5-дюймовым экраном Honor FullView с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Экран отображает до 1,07 млрд цветов и имеет частоту обновления 120 Гц.

Для комфорта глаз в устройстве предусмотрены технологии защиты зрения, включая режим «Циркадный ночной экран».

Внутри устройства работает восьмиядерный процессор Snapdragon 685 4G. Планшет поддерживает установку SIM-карт, что делает его отличным вариантом для любителей путешествий. Аккумулятор ёмкостью 7250 мАч обеспечивает длительную автономность.

Купить устройство можно уже сейчас. С 10 по 31 октября действует акция: планшет в версии 4/64 ГБ стоит 21 990 рублей, а версия 4/128 ГБ — 23 990 рублей.

В М.Видео и Эльдорадо предлагается комплект с чехлом-клавиатурой за 28 990 рублей.