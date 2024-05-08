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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 мая 2024, 07:25
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iPad 10 стал стоить еще дешевле после анонса новых iPad Air и Pro

А вот с iPad 9 придется попрощаться
В ответ на анонс новых моделей iPad Air и iPad Pro, который состоялся накануне во вторник, Apple объявила о снижении цены на iPad 10-го поколения до $349.
iPad 10 стал стоить еще дешевле после анонса новых iPad Air и Pro
© 9to5Mac

Стоит отметить, что это заметно меньше первоначальной цены в $449, что делает устройство еще более доступным.

Такое решение следует за прекращением производства iPad 9-го поколения, последнего планшета компании с физической кнопкой Home.

Новая цена iPad 10 приближает его к стоимости устаревшего iPad 9, который продавался по цене от $329 и теперь доступен по сниженной цене около $249 у сторонних ритейлеров. При этом актуальная модель предлагается в двух вариантах памяти: 64 ГБ и 256 ГБ.

Источник:9toMac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPad
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#Apple