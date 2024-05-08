iPad 10 стал стоить еще дешевле после анонса новых iPad Air и Pro

Стоит отметить, что это заметно меньше первоначальной цены в $449, что делает устройство еще более доступным.

Такое решение следует за прекращением производства iPad 9-го поколения, последнего планшета компании с физической кнопкой Home.

Новая цена iPad 10 приближает его к стоимости устаревшего iPad 9, который продавался по цене от $329 и теперь доступен по сниженной цене около $249 у сторонних ритейлеров. При этом актуальная модель предлагается в двух вариантах памяти: 64 ГБ и 256 ГБ.