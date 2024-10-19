iPad mini 7 оказался таким же медленным в зарядке, как и предшествующая модель

Новое поколение не получило никаких принципиальных изменений или улучшений. Нет ни изменения корпуса в сторону облегчения или утончения, ни улучшений дисплея, ни камеры. Разница только в том, что камера получила «небольшое обновление Smart HDR 3 до 4».

Время зарядки iPad mini 7 составляет 1 час до 70% и 2 часа до 100%. Благодаря сертификации 3C известно, что iPad mini 7 поддерживает быструю зарядку мощностью всего 20 Вт, как и iPad mini 6. Отсюда и низкая скорость зарядки, даже по сравнению с некоторыми Android-планшетами.