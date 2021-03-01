iPad Pro 2021 будет сравним по мощности с новейшими компьютерами Apple

Судя по раскрытым изданием Gizmochina данным, сам планшет получит чип Apple A14, который уже используется в iPhone 12. При этом выход устройства ожидается уже в марте 2021 года.

Что же касательно внешнего вида нового iPad Pro, то устройство будет похоже на текущее поколение. Оно и не удивительно. Более ранние утечки утверждали, что новые MacBook Pro 14" и 16" будут создаваться с оглядкой на дизайн текущих iPad Pro и iPhone 12.