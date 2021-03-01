Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:01
iPad Pro 2021 будет сравним по мощности с новейшими компьютерами Apple
Но внешне останется таким же, как раньше
В 2021 году от Apple ждут множество новых и интересных устройств. Одним из них должен стать новый планшет iPad Pro, который, судя по последним данным, будет сравним по мощности с новейшими компьютерами Apple. Речь идёт о тех самых ноутбуках и компьютерах компании, которые основаны на базе чипа M1.
Судя по раскрытым изданием Gizmochina данным, сам планшет получит чип Apple A14, который уже используется в iPhone 12. При этом выход устройства ожидается уже в марте 2021 года.
Что же касательно внешнего вида нового iPad Pro, то устройство будет похоже на текущее поколение. Оно и не удивительно. Более ранние утечки утверждали, что новые MacBook Pro 14" и 16" будут создаваться с оглядкой на дизайн текущих iPad Pro и iPhone 12.