iPad Pro M5 за 110 тыс рублей стал хитом продаж среди россиян — М.Видео

За первую неделю предзаказов самым популярным стал вариант iPad Pro 11″ 256 ГБ Wi-Fi стоимостью 110 000 рублей. Основные заказы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По данным компании, интерес к новинке объясняется сочетанием высокой мощности и портативности. Чип Apple M5, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу, получил 10-ядерный GPU и ИИ-ускорители, обеспечивающие до 3,5 раз более высокую производительность в нейросетевых задачах по сравнению с M4.

Новый iPad Pro также стал самым тонким устройством Apple — толщина 13-дюймовой версии всего 5,1 мм. Модель оснащена Tandem OLED-дисплеем, поддержкой Apple Pencil Pro и iPadOS 26 с расширенными ИИ-функциями.