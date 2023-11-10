iPad Pro получит OLED-дисплеи сразу от двух корейских производителей

Поставщики начнут производство OLED-дисплеев для iPad Pro в феврале 2024 года. Речь идёт о 10 млн единиц, из которых 60% заказов выполнит LG Display, а остальные 40% — Samsung Display.

Такие дисплеи получат версии iPad Pro 11" и 13", которые заменят текущие iPad Pro 11" и 12,9" соответственно.