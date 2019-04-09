iPad стал бортовым компьютером американских истребителей

Американские истребители F-5, состоящие на вооружении Корпуса морской пехоты США, получили крупное обновление, которое сделало их значительно более смертоносными. Об этом рассказал ресурс The Drive.

На бортовое электронное оборудование F-5N/F истребителей установили систему передачи данных тактической и ситуационной осведомленности «Red Net» (Красная сеть). Она включает аналоговые датчики, модернизированный радар и новый навигационный дисплей. Что интересно, в основе лежит планшет iPad от Apple.

Планшет работает как ситуационный дисплей, позволяет наглядно отслеживать самолёты противника, информацию с датчиков, границы охвата вражеских систем обнаружения, включая наземные, морские и воздушные радиолокаторы, отображает радиолокационные предупреждения и так далее.