Источник в Apple подтвердил разработку MacBook Pro с сотовой связью 5G

Информация, полученная инсайдерами от внутреннего источника Apple, подтверждает, что вендор действительно тестировал MacBook Pro с чипом M5 Pro (кодовое название t6050) и первым модемом Apple, поддерживающим технологию 5G. Отмечается, что это указывает на то, что Apple, по крайней мере, экспериментирует с идеей создания MacBook со встроенной сотовой связью. Кроме того, в кодовой базе, на которую ссылаются инсайдеры, также упоминается новый Mac Pro с чипом M4 Ultra.

В коде упоминается и название 5G-модема — Centuari. По мнению обозревателей, Apple стремится к оснащению своих ноутбуков сотовой связью, потому что встроенная сотовая связь уже есть в некоторых ультрабуках на Windows и в iPad, но Apple не спешила добавлять её в Mac, по слухам, из-за проблем с дизайном и временем автономной работы.