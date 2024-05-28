Как именно и для чего Apple перевернет свой логотип в новых iPad

Одним из обсуждаемых изменений стало потенциальное переворачивание логотипа Apple на задней панели iPad.

В настоящее время логотип Apple на iPad ориентирован вертикально, что соответствует традиционному портретному режиму использования устройства.

Однако, многие пользователи часто используют iPad в ландшафтном режиме с подключенной клавиатурой, что делает логотип расположенным боком.

Apple уже переместила фронтальную камеру на более длинную сторону новых моделей iPad Pro и iPad Air, чтобы она находилась в верхней части при использовании в ландшафтном режиме.

Дизайнер продуктов Apple Молли Андерсон заявила, что компания рассматривает возможность изменения ориентации логотипа на горизонтальную в будущих моделях iPad.

«Я думаю, что это может измениться», — сказала Андерсон в интервью Numerama. «Мы думаем об этом. iPad долгое время использовался в портретном режиме, но мы все чаще используем его в ландшафтном режиме».

Со стороны программного обеспечения Apple уже начала показывать логотип в ландшафтной ориентации при загрузке iPad, начиная с iPadOS 14.5. Это изменение может быть расширено и на аппаратную часть устройств в будущих моделях.