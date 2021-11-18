Как iPad Pro, но на Core i7 и с комплектной клавиатурой — Huawei представила флагманский MateBook E

Как iPad Pro, но на Core i7 и с комплектной клавиатурой — Huawei представила флагманский MateBook EВыглядит как очень интересное предложение
Судя по тому, что из себя представляет модель, Huawei намерена составить конкуренцию Apple с её iPad Pro. И это даже не кажется чем-то невозможным.
Так, например, в основу MateBook E легли процессоры Intel: от Core i5 до Core i7. При этом размер 2K OLED-дисплея устройства составляет 12,6-дюйма. Учитывая, что экран занимает 90% площади фронтальной поверхности девайса и при этом охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, iPad Pro как минимум стоит «поднапрячься».
Что важно, новинка от Huawei имеет комплектную беспроводную клавиатуру. Это уже выгодно выделяет девайс на фоне планшета Apple.
Из прочего можно отметить поддержку стилуса Huawei M-Pencil второго поколения, зарядный блок на 65 Вт в комплекте (заряжает планшет от 0 до 54% за 30 минут), а также аккумулятор на 42 Вт·ч, что позволяет MateBook E работать от одного заряда до 8 часов.
Цены на устройство следующие:
- Intel Сore i5, 8/256 ГБ, клавиатура — 940 долларов или 68 тыс рублей;
- Intel Core i5, 16/512 ГБ, клавиатура — 1100 долларов или 80 тыс рублей;
- Intel Core i7, 16/512 ГБ, клавиатура — 1255 долларов или 91 тыс рублей;
- Intel Core i7, 16/512 ГБ, клавиатура + стилус — 1365 долларов или 99 тыс рублей.