Как iPad Pro, но на Core i7 и с комплектной клавиатурой — Huawei представила флагманский MateBook E

Судя по тому, что из себя представляет модель, Huawei намерена составить конкуренцию Apple с её iPad Pro. И это даже не кажется чем-то невозможным.

Так, например, в основу MateBook E легли процессоры Intel: от Core i5 до Core i7. При этом размер 2K OLED-дисплея устройства составляет 12,6-дюйма. Учитывая, что экран занимает 90% площади фронтальной поверхности девайса и при этом охватывает 100% цветового пространства DCI-P3, iPad Pro как минимум стоит «поднапрячься».