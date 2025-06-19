Как iPadOS 26 делает из iPad почти MacBook — с окнами, курсором и новой системой файлов

Главное нововведение — полноценная система окон. Теперь можно открывать до 12 приложений, управлять их размером, использовать тайлинг и даже подключать внешний монитор на чипах серии M.

Slide Over убрали, Split View обновили, а новая панель задач делает интерфейс более «десктопным».

Файловый менеджер Files тоже получил серьёзное обновление. Теперь можно закреплять файлы на доке, менять цвет иконок папок, управлять загрузками в фоне и настраивать колонки. iPad стал гораздо удобнее для работы с документами.

Появилась и долгожданная функция выбора внешнего микрофона — теперь это можно сделать напрямую через «Центр управления». А курсор стал точнее и визуально ближе к macOS, сохранив при этом уникальный стиль и настройки.