Как у MacBook или у iPhone? Apple может добавить зарядный порт MagSafe в iPad Pro

Эта информация была впервые раскрыта в отчете Bloomberg в 2021 году и подтверждена источниками 9to5Mac.

Первоначальные планы по переработке iPad Pro с задней панелью из стекла для совместимости с беспроводной зарядкой были отменены из-за опасений, что стекло сделает устройство слишком хрупким.

Однако Apple продолжила исследовать способы добавления поддержки технологии в iPad Pro. Один из прототипов включал увеличенный стеклянный логотип Apple на задней панели, в то время как остальная часть задней панели была бы изготовлена из алюминия.

Это позволило бы передавать энергию через стеклянный логотип, не влияя на прочность iPad.

Пока неясно, будет ли этот план реализован или Apple найдет другой способ внедрения MagSafe в iPad. Ожидается, что iPad Pro получит значительное обновление уже в 2024 году, включая OLED-дисплей, чип M3 и переработанную клавиатуру Magic Keyboard вместе с новой версией Apple Pencil.