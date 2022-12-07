Как выглядит вживую сверхпопулярный российский ноутбук, который не успевают производить в нужных количествах

Ноутбук получил сдержанный дизайн и уникальную «фишку» в виде белого тачпада. Учитывая, что весь корпус выполнен из тёмного пластика, такая особенность явно будет приковывать взгляды.

Titan BM15 получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD. В основе девайса лежит российский восьмиядерный процессор Байкал-М с частотой 1,5 ГГц.