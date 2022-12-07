Как выглядит вживую сверхпопулярный российский ноутбук, который не успевают производить в нужных количествах

Как выглядит вживую сверхпопулярный российский ноутбук, который не успевают производить в нужных количествахВыглядит неплохо
Не так давно отечественная компания Промобит рассказала о сверхвысоком спросе на её ноутбук BITBLAZE Titan BM15. Теперь же свежие фотографии устройства были опубликованы в Сети.
Фото: Bitblaze
Ноутбук получил сдержанный дизайн и уникальную «фишку» в виде белого тачпада. Учитывая, что весь корпус выполнен из тёмного пластика, такая особенность явно будет приковывать взгляды.
Titan BM15 получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD. В основе девайса лежит российский восьмиядерный процессор Байкал-М с частотой 1,5 ГГц.
Оперативной памяти в устройстве будет 16 ГБ (с возможность увеличить до 128 ГБ), а постоянной — от 256 ГБ до 512 ГБ. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость в 6000 мАч.
Сообщается, что каждый покупатель ноутбука получит год базовой технической поддержки и три года гарантии на оборудование. При этом старт массовых продаж намечен лишь на лето 2023 года, т.к. до сих пор компания-производитель не может справиться с нарастающим спросом.