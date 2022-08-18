Какая песня выводила из строя жёсткие диски на ноутбуках

Это песня «Rhythm Nation» из альбома Janet Jackson's Rhythm Nation 1814, клип на которую был представлен в 1989 году. Когда на некоторых ноутбуках запускалась эта песня, жёсткий диск сразу же полностью выходил из строя. Причём ломались и окружающие ноутбуки.

Выяснилось, что причина — звуковые частоты песни, входившие в резонанс с некоторыми моделями жёстких дисков. Но из ситуации придумали выход: в аудикодек добавили кастомный фильтр, который «убирал» нежелательные частоты, чтобы защитить устройства.