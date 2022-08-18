Какая песня выводила из строя жёсткие диски на ноутбуках

Сегодня в 22:27
1 мин.
Какая песня выводила из строя жёсткие диски на ноутбукахMicrosoft рассказала о песне, выводившей из строя жёсткие диски
Microsoft рассказала о популярной в своё время песне американской певицы Джанет Джексон, которая выводила из строя жёсткие диски на некоторых ноутбуках. Происходило это во времена Windows XP.
Это песня «Rhythm Nation» из альбома Janet Jackson's Rhythm Nation 1814, клип на которую был представлен в 1989 году. Когда на некоторых ноутбуках запускалась эта песня, жёсткий диск сразу же полностью выходил из строя. Причём ломались и окружающие ноутбуки.
Выяснилось, что причина — звуковые частоты песни, входившие в резонанс с некоторыми моделями жёстких дисков. Но из ситуации придумали выход: в аудикодек добавили кастомный фильтр, который «убирал» нежелательные частоты, чтобы защитить устройства.