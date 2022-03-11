Какие ноутбуки Apple получат процессор нового поколения Apple M2

Вместо этого американская компания показала очередную «вариацию на тему», получившую название M1 Ultra. При этом у производителя явно есть планы на следующую итерацию собственной SoC.

По данным интернет-инсайдеров, представлена она будет ближе к концу года. Скорее всего, случится это на одной из осенних презентаций. На ней же представят и первые ноутбуки под управлением Apple M2. Ими окажутся новые MacBook Pro и MacBook Air.

Отметим, что последнему приписывают свежий дизайн — якобы устройство получит сразу несколько цветовых вариантов, которые будут напоминать по духу iMac G3.