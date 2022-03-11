Какие ноутбуки Apple получат процессор нового поколения Apple M2

Ноутбуки и планшеты
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Какие ноутбуки Apple получат процессор нового поколения Apple M2И когда стоит ждать их анонса
Всего несколько дней назад Apple провела масштабную презентацию, на которой показала множество новинок. Но, среди прочего, от купертиновцев также ждали новое поколение фирменного ARM-чипа — Apple M2.
Вместо этого американская компания показала очередную «вариацию на тему», получившую название M1 Ultra. При этом у производителя явно есть планы на следующую итерацию собственной SoC.
По данным интернет-инсайдеров, представлена она будет ближе к концу года. Скорее всего, случится это на одной из осенних презентаций. На ней же представят и первые ноутбуки под управлением Apple M2. Ими окажутся новые MacBook Pro и MacBook Air.
Отметим, что последнему приписывают свежий дизайн — якобы устройство получит сразу несколько цветовых вариантов, которые будут напоминать по духу iMac G3.
Источник: Gizmochina