Какие ноутбуки на Intel и AMD равны по производительности MacBook Pro с процессором M3

При этом, по словам Харитонова, прогресс все же есть и новые процессоры M3 теперь сравнимы по производительности с процессорами Intel и AMD:

M3 равен M2 Pro, Intel Core i7-13620H и AMD Ryzen 7 7840S.

M3 Pro на 15% мощнее M2 Max, и сравним с Intel Core i7-13800H и AMD Ryzen 9 7940HS.

M3 Max быстрее всех предыдущих процессоров Apple, и потенциально может конкурировать с флагманскими 12-14-ядерными процессорами Intel Core i9-13900HX и Ryzen 9 7845HX.

Таким образом, новые MacBook Pro предлагают значительный прирост производительности, хотя и не без определенных оговорок.

Например, базовая модель MacBook Pro 14” с процессором M3 теперь поставляется всего с 8 ГБ оперативной памяти, что может оказаться недостаточным для некоторых задач.

В то же время, предыдущее поколение MacBook Pro 14” с процессором M2 Pro и 16/512 ГБ памяти остается выгодной покупкой на российском рынке.