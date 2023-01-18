Какие привычки в обращении с ноутбуком могут его «убить»

По словам эксперта, пользователи часто кладут ноутбук на мягкую мебель или одеяло. Делать этого ни в коем случае нельзя: устройство нормально не охлаждается, что может привести к его перегреву и выходу из строя.

Нельзя ноутбуки трясти и бросать даже на мягкую поверхность. Подобные действия могут стать причиной поломки микросхем и других комплектующих.

Также не стоит есть и пить за ноутбуком, особенно подслащённые чай или кофе. Если на устройство прольётся вода, есть шанс его восстановить, но если попадут сладкие напитки, отремонтировать «ноут» будет крайне сложно из-за окисления.

К опасным для ноутбука факторам относится и регулярная разрядка батареи до нуля. Заряжать нужно при появлении предупреждения системы, что батарея разряжена, которое выводится при 10-15% заряда. В противном случае аккумулятор быстро износится.