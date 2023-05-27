Какие товары чаще всего везут в Россию по параллельному импорту

На втором месте — одежда и обувь, доля таких товаров — 31%. Третье место занимают товары для детей с долей в 25%, затем автотовары — 18% и товары для здоровья и красоты — 17%.

«Большинство опрошенных (53%) указали, что продают товары, купленные в Китае, при этом 51% заявили, что приобретают товары из списка параллельного импорта в России у поставщиков, то есть у оптовиков, которые привозят продукцию из-за границы. На третьем месте — Европа (32%), товары в основном из Италии, Германии, Австрии и Венгрии. Из Центральной Азии товары возят 11% респондентов, а из Турции — 5%», — объяснили в сервисе.