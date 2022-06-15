Каким будет новый самый дешёвый iPad

Анонс нового поколения iPad ожидается уже ближайшей осенью. И вот, за несколько месяцев до соответствующей презентации, в Сети появились интересные подробности об устройстве.

Инсайдеры сообщили, что в основу девайса ляжет чип Apple A14 с поддержкой мобильных сетей 5G. При этом зарядный порт планшета сменится с фирменного Lightning на более универсальный USB-C.

Экран нового iPad увеличится. Если раньше он был 10,2-дюймовым, то теперь станет уже 10,9-дюймовым, с разрешением 1640 x 2360 пикселей, прямо как у iPad Air.

Изменится ли из-за всего этого цена новинки — неизвестно. Но уже сейчас ясно, что это всё ещё будет самый доступный планшет в линейке Apple.