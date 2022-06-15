Каким будет новый самый дешёвый iPad

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Каким будет новый самый дешёвый iPadНас ждёт немало интересных изменений
С расширением модельного ряда своих планшетов, компания Apple решила назвать самый дешёвый вариант просто «iPad». Цена базовой версии устройства чаще всего составляет около 329 долларов, если говорить об американском рынке.
Анонс нового поколения iPad ожидается уже ближайшей осенью. И вот, за несколько месяцев до соответствующей презентации, в Сети появились интересные подробности об устройстве.
Инсайдеры сообщили, что в основу девайса ляжет чип Apple A14 с поддержкой мобильных сетей 5G. При этом зарядный порт планшета сменится с фирменного Lightning на более универсальный USB-C.
Экран нового iPad увеличится. Если раньше он был 10,2-дюймовым, то теперь станет уже 10,9-дюймовым, с разрешением 1640 x 2360 пикселей, прямо как у iPad Air.
Изменится ли из-за всего этого цена новинки — неизвестно. Но уже сейчас ясно, что это всё ещё будет самый доступный планшет в линейке Apple.