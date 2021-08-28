Каждого российского учителя обеспечат планшетом к 2023 году

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 00:33
Каждого российского учителя обеспечат планшетом к 2023 годуДля доступа к цифровым возможностям и облегчения образовательного процесса
Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, к 2023 году все учителя, во всех регионах страны, должны получить планшетные компьютеры с установленными на них электронным журналом, планом проверки уроков и со всеми инструментами, необходимыми для продуктивной работы.
Шадаев подчеркнул, что это один из шагов по цифровизации учебных заведений. К 2024 году во всех школах страны должны быть подключены точки беспроводного доступа, чтобы обеспечить качественное проведение уроков, со всеми возможностями интернета.
«Для нас центр цифровизации — учитель. Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — подчеркнул глава Минцифры.