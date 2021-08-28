Каждого российского учителя обеспечат планшетом к 2023 году

Шадаев подчеркнул, что это один из шагов по цифровизации учебных заведений. К 2024 году во всех школах страны должны быть подключены точки беспроводного доступа, чтобы обеспечить качественное проведение уроков, со всеми возможностями интернета.

«Для нас центр цифровизации — учитель. Учителю надо дать возможность этим всем пользоваться. Мы согласовали с Минпросвещения включение в программу цифровой экономики отдельных задач, связанных с тем, что в 2023 году каждый учитель получит планшет, который будет его доступом в мир современных цифровых возможностей», — подчеркнул глава Минцифры.