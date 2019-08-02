Хакер прокомментировал совет заклеивать камеру на ноутбуке

”Данная мера очень эффективна. Она настолько же эффективна, как кража банкомата с помощью экскаватора — тоже будет эффективно, просто неизящно”, — рассказал Варской. Вместо всего этого он посоветовал настроить параметры доступа различных приложений к камерам и микрофонам смартфона. Также он считает, что чужие данные в первую очередь интересуют спецслужбы и крупные технологические корпорации, причем последние частенько делятся друг с другом данными о нас с вами без нашего же ведома.

Напомним, что чуть ранее эксперты “Роскачества” посоветовали пользователям заклеить микрофоны и камеры на своих ноутбуках и смартфонах. Связали они это с тем, что современный интернет — крайней небезопасное место и на каждом шагу вас могут поджидать мошенники или шпионы.