Характеристики новых Apple MacBook Pro (M1X) «слили» в сеть накануне анонса

Если верить интернет-инсайдерам из Китая, купертиновцы уже вовсю заняты производством нового поколения MacBook Pro, в основу которых ляжет чип Apple M1X. Более того, они опубликовали скриншот, демонстрирующий полные характеристики устройств, передаёт MyDrivers.

Так, помимо нового ARM-чипа, ноутбуки получат до 64 ГБ оперативной памяти. Известно также как минимум о версии с 512 ГБ SSD-накопителя, но вряд ли это будет максимальный объём.

Из интересного также можно отметить, что из коробки новые MacBook Pro будут работать под управлением macOS 12 Monterey.

Напомним, что ранее редактор Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple представит Apple M1X уже на грядущем октябрьском мероприятии. Ожидается, что выполнена платформа будет в двух вариантах — с 10 CPU-ядрами и с 16 или 32 графическими ядрами.