Хорошая сборка, но слишком дорого: российские покупатели поделились впечатлениями о белорусском ноутбуке Horizont

В основном, отзывы положительные: покупатели хвалят качество сборки, материалы, внешний вид и технические характеристики ноутбука. Однако многие считают его стоимость слишком высокой.

Некоторые пользователи отметили такие достоинства, как монолитная сборка и качественные материалы, отличный внешний дизайн, стильный лёгкий корпус и неплохие характеристики устройства.

В то же время, высокая цена является основным недостатком, указанным практически всеми пользователями.

Один из пользователей написал, что главное достоинство ноутбука — это то, что он не от Apple, но при этом является хорошим, лёгким и удобным устройством. Однако, он отметил слабую аккумуляторную батарею в качестве недостатка. Другой пользователь сообщил о проблеме с зарядкой аккумулятора уже на второй неделе использования устройства.

В целом, белорусский ноутбук Horizont вызвал интерес у пользователей, но высокая цена может стать препятствием для широкой популярности гаджета на российском рынке.