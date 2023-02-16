Хорошего понемножку: новый MacBook Air получит увеличенный дисплей, но процессор останется старым

Теперь же появилось свежее сообщение от DigiTimes, в котором утверждается — долгожданный MacBook Air 15” не получит новейшую SoC M3. Работать устройство будет на всё той же платформе M2, которая уже лежит в основе актуальной модели MacBook Air 2022.

Напомним, что ранее инсайдеры заявляли, что анонс увеличенного лэптопа от Apple состоится уже в апреле. Учитывая, что купертиновцы любят проводить «ноутбучные» презентации весной, утечка звучит правдоподобно.

При этом сетевые источники практически в унисон утверждают, что свежие MacBook Air останутся в прежнем дизайне.