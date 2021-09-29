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Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Ноутбук с 15,6-дюймовым FullHD-дисплеем!
Очень часто на AliExpress можно найти различные смартфоны по очень приятной цене, вплоть до новейших iPhone. Но на этот раз нам удалось найти более интересный вариант, причём из мира ноутбуков.
Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Так, прямо сейчас на китайской интернет-площадке можно купить хороший бюджетный ноутбук Lenovo IdeaPad S145 дешевле 30 тыс рублей. Диагональ его дисплея — 15,6 дюйма, при этом разрешение — FullHD!

Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

В основу устройства лёг процессор Intel Core I3-1005G1 10-го поколения. Оперативной памяти в устройстве — 8 ГБ, при этом внутренняя двойная: 1 ТБ HDD и 128 ГБ SSD.

Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

За графическую производительность в ноутбуке отвечает Intel UHD Graphics.

Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Из прочих «интересностей» в устройстве можно отметить наличие Wi-Fi, Bluetooth, одного порта USB 2.0 и сразу двух USB 3.0 портов. Есть в девайсе и HDMI-порт для подключения к монитору и телевизору.

Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Цена Lenovo IdeaPad S145 в рамках распродажи — 29 992 рубля. Для того, чтобы купить устройство по этой цене, достаточно применить промокод WOWHOT2000. Но поторопитесь — продлится акция до 1 октября 2021 года.