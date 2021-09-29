Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублейНоутбук с 15,6-дюймовым FullHD-дисплеем!
Так, прямо сейчас на китайской интернет-площадке можно купить хороший бюджетный ноутбук Lenovo IdeaPad S145 дешевле 30 тыс рублей. Диагональ его дисплея — 15,6 дюйма, при этом разрешение — FullHD!
В основу устройства лёг процессор Intel Core I3-1005G1 10-го поколения. Оперативной памяти в устройстве — 8 ГБ, при этом внутренняя двойная: 1 ТБ HDD и 128 ГБ SSD.
За графическую производительность в ноутбуке отвечает Intel UHD Graphics.
Из прочих «интересностей» в устройстве можно отметить наличие Wi-Fi, Bluetooth, одного порта USB 2.0 и сразу двух USB 3.0 портов. Есть в девайсе и HDMI-порт для подключения к монитору и телевизору.
Цена Lenovo IdeaPad S145 в рамках распродажи — 29 992 рубля. Для того, чтобы купить устройство по этой цене, достаточно применить промокод WOWHOT2000. Но поторопитесь — продлится акция до 1 октября 2021 года.