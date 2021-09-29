Хороший бюджетный ноутбук Lenovo временно продают по акции дешевле 30 тысяч рублей

Ноутбук с 15,6-дюймовым FullHD-дисплеем!

Очень часто на AliExpress можно найти различные смартфоны по очень приятной цене, вплоть до новейших iPhone. Но на этот раз нам удалось найти более интересный вариант, причём из мира ноутбуков.