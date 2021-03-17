Китайская компания выпустила Linux-планшет с похожей на iPadOS операционкой

NotebookCheck пишет, что в основу планшета лёг чип Unisoc Tiger на 2,0 ГГц, а дополняет его графический процессор PowerVR GM9446 на 800 МГц. Устройство также получило 11-дюймовый AMOLED-дисплей. Также JingPad A1 может «похвастаться» 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Есть в устройстве и поддержка мобильных сетей 5G.