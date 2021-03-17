Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:56
Китайская компания выпустила Linux-планшет с похожей на iPadOS операционкой
И даже с поддержкой стилуса!
В начале 2021 года компания Jingling представила собственный дистрибутив Linux — JingOS. Операционная система привлекла к себе внимание общественности в первую очередь тем, что она очень похожа на iPadOS от Apple.
Сейчас же китайский производитель решил анонсировать свой первый планшет под управлением собственной разработки. Называется устройство JingPad A1 — в этом плане обошлось без особых сюрпризов.
NotebookCheck пишет, что в основу планшета лёг чип Unisoc Tiger на 2,0 ГГц, а дополняет его графический процессор PowerVR GM9446 на 800 МГц. Устройство также получило 11-дюймовый AMOLED-дисплей. Также JingPad A1 может «похвастаться» 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Есть в устройстве и поддержка мобильных сетей 5G.
Что интересно, новинка также умеет работать с фирменным стилусом. При этом не цена, ни дата выхода устройства озвучены не были — компания обещала поделиться этой информацией позднее.