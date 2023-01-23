Когда и какие компьютеры Apple получат получат процессор нового поколения M3

Отличительной особенностью следующего поколения процессоров является использование 3-нанометрового технологического процесса. Это значит, что чип будет более энергоэффективным (на 30%) при возросшей производительности (на 15%).

Ожидается, что первые устройства на базе Apple M3 выйдут уже в конце 2023 — в начале 2024 годов. Если говорить о моделях, то, скорее всего, это будут MacBook Air 13” и 15”, а также свеженький iMac.

Отметим, что источники также утверждают, что третье поколение SoC Apple Silicon со временем доберётся и до Pro-линейки ноутбуков компании. А возможно, не только до ноутбуков — фанаты бренда достаточно долго просят выпустить iMac Pro с условным M2 Pro или Max в основе.