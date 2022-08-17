Когда ждать анонс самого дешёвого iPad с впервые обновлённым за многие годы дизайном

Но когда стоит ждать анонса долгожданной новинки? Если верить интернет-инсайдерам, случится это уже совсем скоро — в сентябре, в рамках презентации iPhone 14 и Apple Watch Series 8.

В основу планшета ляжет фирменный чип Apple A14 Bionic с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Устройство также получит увеличенный дисплей, порт USB-C вместо Lightning, а также более «плоский» дизайн наподобие iPad Pro и iPad Air 5.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в новом iPad 10 останется сканер отпечатка пальцев Touch ID. Причём расположится он как и раньше — в кнопке Home в нижней части передней панели.