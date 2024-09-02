Компактность, Ryzen 5 и сканер отпечатков: новый бюджетный 14″ ноутбук Acer начали продавать в РФ

Опубликовано 02 сентября 2024, 21:061 мин.
Компактность, Ryzen 5 и сканер отпечатков: новый бюджетный 14″ ноутбук Acer начали продавать в РФУже доступен в Ситилинке
Ситилинк сообщил о запуске продаж ноутбука Gateway Ultra Slim 14 от Acer. Новинка предлагает хорошее соотношение цены и качества. Ноутбук оснащён IPS-матрицей с разрешением Full HD и обладает автономностью до 10 часов работы без подзарядки. Он имеет тонкий корпус толщиной 20 мм и весит 1,6 кг.
Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и четырёхъядерным процессором AMD Ryzen 5 3500U с базовой частотой 2,1 ГГц, которая может увеличиваться до 3,7 ГГц в турборежиме. Интегрированный графический процессор AMD Radeon Vega 8 обеспечивает достаточную производительность для выполнения рабочих задач, просмотра видео и игр на средних и минимальных настройках.
Ноутбук оборудован 14,1-дюймовым матовым экраном с углами обзора 170−178°, а также большим тачпадом со встроенным сканером отпечатка пальца для защиты данных. Он поставляется с предустановленной Windows 11 Home и SSD-накопителем на 256 ГБ, который можно расширить.
Стоимость нового ноутбука Gateway Ultra Slim 14 составляет 32 990 рублей.