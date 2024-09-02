Компактность, Ryzen 5 и сканер отпечатков: новый бюджетный 14″ ноутбук Acer начали продавать в РФ

Ноутбук оборудован 14,1-дюймовым матовым экраном с углами обзора 170−178°, а также большим тачпадом со встроенным сканером отпечатка пальца для защиты данных. Он поставляется с предустановленной Windows 11 Home и SSD-накопителем на 256 ГБ, который можно расширить.

Стоимость нового ноутбука Gateway Ultra Slim 14 составляет 32 990 рублей.