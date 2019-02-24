Компактный флагманский ноутбук Huawei MateBook 13 представлен для Европы

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Huawei представила компактный флагманский ноутбук MateBook 13 для европейского рынка.

Huawei MateBook 13 оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и тонкими рамками толщиной 4,4 мм, есть версия с сенсорным экраном. Технология Huawei Share 3.0 обеспечивает быструю передачу контента между смартфонами и ноутбуком — на скорости до 30 МБ/с.