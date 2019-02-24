Компактный флагманский ноутбук Huawei MateBook 13 представлен для Европы

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Huawei представила компактный флагманский ноутбук MateBook 13 для европейского рынка.
Huawei MateBook 13 оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и тонкими рамками толщиной 4,4 мм, есть версия с сенсорным экраном. Технология Huawei Share 3.0 обеспечивает быструю передачу контента между смартфонами и ноутбуком — на скорости до 30 МБ/с.
Ноутбук базируется на процессорах Intel Whiskey Lake-U (i5-8265U или Core i7-8565U) восьмого поколения, опциональной графике NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ на твёрдотельном накопителе, батарее 42 Втч, которая обеспечивает 10 часов автономной работы.
В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 286 х 211 х 14,9 мм, а вес — 1,28 кг. Возможности подключения включают два порта USB Type-C и 3,5-мм разъём.
В России будет доступна версия с Intel Core i5, графикой NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти 256 ГБ на твёрдотельном накопителе.
Модель Huawei MateBook 13 также дополнена аналогичной версией с 14-дюймовым дисплеем Huawei MateBook 14.
Huawei MateBook 13 предлагается в таких конфигурациях:
- Intel Core i7, графика NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе, сенсорный экран — 1399 евро
- Intel Core i7, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе — 1199 евро
- Intel Core i5, графика NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе — 1099 евро
- Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на накопителе — 999 евро
Huawei MateBook 14 предлагается в таких конфигурациях:
- Intel Core i7, графика NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе, сенсорный экран — 1499 евро
- Intel Core i5, графика NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ на накопителе — 1199 евро