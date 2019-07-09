Компактный ноутбук VAIO получил десяток разъёмов на все случаи жизни

Японская компания VAIO, отделившаяся от Sony в 2014 году, представила компактный ноутбук VAIO SX12. Эта 12,5-дюймовая модель получила намного больше портов и разъёмов, чем это сейчас принято даже в крупных ноутбуках.
Ноутбук VAIO SX12 может предложить три порта USB-A, один USB-C для зарядки, HDMI, полноразмерный слот для карт памяти SD, 3,5-мм разъём для наушников, порт Ethernet и даже VGA.
Ноутбук оснащается четырёхъядерными процессорами Intel Core i5 или i7 восьмого поколения и опциональным модулем LTE. Вес его составляет всего 888 граммов.
VAIO SX12 поступит в продажу в Японии на текущей неделе по цене от 1100 до 2000 долларов, в зависимости от точной конфигурации.