Компактный планшет iPad Mini 7 всё же не получит 120 Гц экран

Ожидается, что устройство будет анонсировано в конце 2023 года или в начале следующего. При этом, по данным инсайдеров, предстоящий iPad Mini не будет оснащён дисплеем с технологией ProMotion на 120 Гц.

Стоит отметить, что ранее слухи неоднократно говорили о том, что Apple внедрит технологию ProMotion в следующую модель iPad Mini, особенно после проблем, возникших с дисплеем iPad Mini 6. Пользователи жаловались на эффект «желе» при прокрутке.

Возможно также, что в новом iPad Mini мы увидим лишь незначительные улучшения спецификаций. Например, Apple может обновить фронтальную и основную камеры, возможно, впервые представив функции, такие как Photonic Engine, для iPad.