Компания-владелец Alcatel и BlackBerry анонсировала свой первый складной планшет

Так, достаточно крупный производитель TCL, в активах которого числятся такие некогда легендарные бренды как Alcatel и BlackBerry, решил представить в рамках CES 2020 свое новое устройство — складной гибкий планшет TCL Foldable. При этом устройство именно что планшет, так как в сложенном состоянии от него нет никакого толку за счет отсутствия какого-либо дисплея в неразвернутом состоянии. Да и в целом, компания хоть и показала публике свою новинку, о ней до сих пор мало что известно: из немногочисленной официальной информации есть тот факт, что TCL Foldable оснащен 7,2 дюймовым дисплеем, а также квадракамерой для съемки фото и видео.