Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 19:27
Компьютеры и ноутбуки Apple на процессорах Intel резко потеряли популярность
Уступив лидерство ARM-чипу компании
В конце 2020 года Apple выпустила первые компьютеры и ноутбуки на базе чипа Apple M1. Сейчас же стало известно, что такие модели пользуются большей популярность — их покупают больше, чем решения на процессорах Intel.
Об этом рассказал глава яблочной компании Тим Кук. Но, как это часто бывает у Apple, никаких точных цифр озвучено не было, сообщает iMore . Ясно лишь, что на подобное достижение у компании ушло около пяти месяцев — именно столько прошло с момента выхода MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на M1.
Напомним, что накануне вечером купертиновцы анонсировали новую «партию» устройств на базе этого чипа — обовлённые iMac и iPad Pro.