Компьютеры и ноутбуки Apple на процессорах Intel резко потеряли популярность

Об этом рассказал глава яблочной компании Тим Кук. Но, как это часто бывает у Apple, никаких точных цифр озвучено не было, сообщает iMore . Ясно лишь, что на подобное достижение у компании ушло около пяти месяцев — именно столько прошло с момента выхода MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini на M1.

Напомним, что накануне вечером купертиновцы анонсировали новую «партию» устройств на базе этого чипа — обовлённые iMac и iPad Pro.