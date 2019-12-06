Конструктивный недостаток ноутбуков Apple сохранился в новом MacBook Pro 16"

Речь идет о проблемах со звуком, который воспроизводит внешний динамик ноутбука. Так, люди вновь начали жаловаться на то, что у них возникают лишние звуки при воспроизведении аудио. Что интересно, подобная ситуация уже случалась с последними версиями MacBook Pro, начиная с 2016 года. Например, при перематывании видео на YouTube, один из пользователей столкнулся с непонятными щелчками, которых по идее быть не должно.