Коронавирус увеличил спрос на ноутбуки бизнес-класса

Рост востребованности ноутбуков бизнес-класса обусловлен тем, что в связи с активно распространяющейся по всей Европе и Северной Америке эпидемией коронавируса нового типа, многие местные компании начали переводить своих сотрудников на удаленную работу. Таким образом представители компаний намерены остановить распространение инфекции.

Напомним, что в ряду крупнейших компаний, которые призвали своих сотрудников перейти на удаленный режим работы, числятся такие участники рынка, как Apple, Amazon, Microsoft, а также Google и Facebook. Так, представители компаний порекомендовали своим работникам не посещать офисы без особой нужды.