Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:37
Коронавирус увеличил спрос на ноутбуки бизнес-класса
Поскольку компании начали переводить сотрудников на удаленный режим работы
Издание DigiTimes, ссылаясь на представителей отрасли, опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, что коронавирус увеличил спрос на ноутбуки бизнес-класса.
Рост востребованности ноутбуков бизнес-класса обусловлен тем, что в связи с активно распространяющейся по всей Европе и Северной Америке эпидемией коронавируса нового типа, многие местные компании начали переводить своих сотрудников на удаленную работу. Таким образом представители компаний намерены остановить распространение инфекции.
Напомним, что в ряду крупнейших компаний, которые призвали своих сотрудников перейти на удаленный режим работы, числятся такие участники рынка, как Apple, Amazon, Microsoft, а также Google и Facebook. Так, представители компаний порекомендовали своим работникам не посещать офисы без особой нужды.