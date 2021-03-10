Крупная сеть раскрыла дату старта продаж неанонсированного iPad Pro

Когда парень решил купить найденный чехол, продавец заявил, что он сможет сделать это лишь 6 апреля. Таким образом, старт продаж как чехла, так и планшета намечены на начало апреля — через несколько недель после грядущей презентации Apple.

Напомним, что новый iPad Pro должен стать первым девайсом купертиновцев, в который внедрят технологию MiniLED.