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Сегодня в 13:45
Крупная сеть раскрыла дату старта продаж неанонсированного iPad Pro
А также внешний вид новинки
Накануне в сети появилась информация о новой презентации Apple. Она должна состояться уже 23 марта 2021 года, а покажут на ней много чего интересного: новые AirPods, iMac, AirTags и, конечно же, iPad Pro. Дату старта продаж последней преждевременно раскрыла крупная торговая сеть — Target.
Произошло это следующим образом: пользователь зашёл в один из магазинов сети. Там он нашёл чехол Speck для нового iPad Pro, пишет MyDrive. Судя по нему, устройство по размерам будет схоже с iPad Pro 11 — с теми самыми моделями, которые Apple выпускает последние три года.
Когда парень решил купить найденный чехол, продавец заявил, что он сможет сделать это лишь 6 апреля. Таким образом, старт продаж как чехла, так и планшета намечены на начало апреля — через несколько недель после грядущей презентации Apple.
Напомним, что новый iPad Pro должен стать первым девайсом купертиновцев, в который внедрят технологию MiniLED.