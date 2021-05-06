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Купивших новый iPad Pro пользователей вынудят ждать свои устройства до середины лета
Вот и до Apple добралась проблема нехватки комплектующих
Во время анонса iPad Pro 12.9, Apple заявила о планах начать доставку устройств во второй половине мая. Но, видимо, купертиновцы столкнулись с проблемой в поставках. Иначе как объяснить тот факт, что уже купивших новинку пользователей вынуждают ждать свои устройства до середины лета?
По последним данным, те, кто заказал новый iPad Pro на базе чипа M1, получили уведомление о том, что их устройства будут доставлены не раньше конца июля. Как пишет Wccftech, это справедливо как минимум для жителей США.
Причиной такой задержки может оказаться проблема нехватки комплектующих. По крайней мере, многие компании уже заявили о возможном дефиците новых устройство из-за этого.
Напомним, что новый iPad Pro 12.9 получил тот же чип, что и ноутбуки Apple — Apple M1. Ещё одной фишкой устройства стал mini-LED дисплей, который также ждут в будущих MacBook Pro 14” и MacBook Pro 16”.