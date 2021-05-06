Купивших новый iPad Pro пользователей вынудят ждать свои устройства до середины лета

По последним данным, те, кто заказал новый iPad Pro на базе чипа M1, получили уведомление о том, что их устройства будут доставлены не раньше конца июля. Как пишет Wccftech, это справедливо как минимум для жителей США.

Причиной такой задержки может оказаться проблема нехватки комплектующих. По крайней мере, многие компании уже заявили о возможном дефиците новых устройство из-за этого.

Напомним, что новый iPad Pro 12.9 получил тот же чип, что и ноутбуки Apple — Apple M1. Ещё одной фишкой устройства стал mini-LED дисплей, который также ждут в будущих MacBook Pro 14” и MacBook Pro 16”.