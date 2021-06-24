Lenovo анонсировала флагманский игровой ноутбук

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Сегодня в 12:57
Lenovo анонсировала флагманский игровой ноутбукThinkPad X1 Extreme Gen 4
Китайская компания Lenovo представила свой новый флагманский игровой ноутбук — ThinkPad X1 Extreme Gen 4. В России новинку в базовой комплектации будут продавать примерно за 229 тыс рублей.
Ноутбуки ThinkPad X1 Extreme Gen 4 работают на базе Intel Core 11 поколения и оснащены видеокартами GeForce до 3080. Новый ноутбук получил развитую систему охлаждения, а также “неубиваемый” корпус соответствующий военным рекомендациям.
Продавать ThinkPad X1 Extreme Gen 4 начнут в конце лета за 2149 тыс долларов. Представители Lenovo сообщили, что россияне смогут купить новинку лишь в сентябре. В России базовая комплектация будет продаваться примерно за 229 тыс рублей, тогда как максимальная — 479 тысяч.