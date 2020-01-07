Lenovo анонсировала первый в мире гибкий планшет

Планшет оснастили 13,3-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2048 x 1536 пикселей. Отмечается, что новинка способна работать в двух режимах, а именно в режиме ноутбука, который подразумевает эксплуатирование двух независимых экранов, и в режиме “десктопа”. В сложенном состоянии в устройстве образуется отверстие, которое компания решила обыграть путем добавления в него Bluetooth-клавиатуры Mini Fold.

Известно, что Lenovo ThinkPad X1 Fold работает на базе Intel Core, а также оборудован 8 Гб оперативной памяти, тогда как объем SSD памяти предусмотрен до 1 Тб. Устройство начнет продаваться уже в рамках текущего года. Что касается цены гибкого планшета, то она будет доставлять порядка 2499 долларов или 154,6 тыс рублей.