Lenovo избавится от линейки ThinkPad

Стоит отметить, что подобная схема уже была применена компанией чуть раньше — ThinkPad E490 и E590 при выходе на китайском рынке сменили имя, став E14 и E15 соответственно. Также уже сейчас на сайте Lenovo обнаружилось упоминание моделей T14 и X13, которые ранее назывались ThinkPad T490 и ThinkPad X390 соответственно. Вполне вероятно, что полный список устройств, которые сменят название, станет известен чуть позднее, возможно в рамках CES 2019. Также ожидается, что именно в этот период компания анонсирует новый устройства линейки ThinkPad, но уже с измененным названием.

Напомним, что ThinkPad — достаточно старая линейка ноутбуков, которая зародилась в далеком 1992 году. До 2005 года ее разработкой и выпуском занималась компания IBM, но последние 14 лет заботу о бренде взяла на себя китайская Lenovo.