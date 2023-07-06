Lenovo изобрела ноутбук с выдвижной вебкой-стилусом

Одна из интересных концепций — выдвижная веб-камера, которая позволяет пользователю настроить её положение для улучшения качества видеоконференций. Более того, эта камера также может выступать и в качестве стилуса.

Правда, стоит понимать, что как и всегда, наличие патента не говорит о скором релизе подобного устройства. Единственное, какие выводы мы можем сделать из всего этого — в Lenovo рассматривают возможность производства подобного ноутбука.

К тому же, подобные концепции демонстрируют, что Lenovo активно работает над улучшением функциональности своих устройств и предлагает новые идеи для повышения удобства использования ноутбуков. И уже одно это не может не радовать.