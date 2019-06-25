Lenovo назвала российские цены нового ноутбука бизнес-класса

Компания Lenovo объявила о выпуске на российском рынке ноутбук ThinkBook, ориентированный на малый и средний бизнес. Серия изначально была представлена в мае.

В России начинает продаваться модель ThinkBook 13 с 13-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). 14-дюймовая модель ThinkBook 14 появится немного позднее.