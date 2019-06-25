Lenovo назвала российские цены нового ноутбука бизнес-класса

Компания Lenovo объявила о выпуске на российском рынке ноутбук ThinkBook, ориентированный на малый и средний бизнес. Серия изначально была представлена в мае.
В России начинает продаваться модель ThinkBook 13 с 13-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и разрешением Full HD (1920x1080 пикселей). 14-дюймовая модель ThinkBook 14 появится немного позднее.
Ноутбук лёгкий и относительно тонкий. Он весит 1,32 кг, а толщина составляет 15,9 мм. ThinkBook 13 оснащается процессорами Intel Core 8-го поколения i5 / i7 Processor (i5-8265U или i7-8565U), до 16 ГБ оперативной памяти 2400 МГц DDR4 и твёрдотельным накопителем ёмкостью до 512 ГБ. В качестве операционной системы выступает Windows 10 Home или Windows 10 Pro.
Как обещает производитель, ноутбуки ThinkBook оснащены бизнес-функциями, которые зачастую не входят в их более дорогие альтернативы.
Так, предусмотрена одноступенчатая аутентификация и включение с помощью сканера отпечатков пальцев, дискретный TPM 2.0 для включения функций безопасности Windows 10 и шифрования пользовательских данных, физический затвор камеры ThinkShutter для контроля конфиденциальности, влагозащищенная клавиатура.
Звук обеспечивают динамики Harman с Dolby Audio. Заявленное время автономной работы составляет 11 часов. Набор портов включает USB Type-C 3.1, пару USB 3.1, порт HDMI 1.4, комбинированный разъем для микрофона и наушников.
Lenovo ThinkBook 13 уже можно купить по рекомендованной розничной цене от 49999 рублей и выше в зависимости от точной конфигурации. В минимальную конфигурацию входит процессор Core i5-8265U, 128 Гбайт SSD (PCI-e M.2) и 4 Гбайт оперативной памяти (слот DDR4).