Lenovo показала компактные ноутбуки ThinkPad с быстрой зарядкой и шестиядерными процессорами

Так, новейший ThinkPad X1 Carbon, на котором установлены шестиядерные процессоры Intel 10-го поколения, готов работать от заряда аккумулятора весь день, используя при этом все свои беспроводные модули, включая новейший модуль Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6. Также модель имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением 4К.