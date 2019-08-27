Lenovo показала компактные ноутбуки ThinkPad с быстрой зарядкой и шестиядерными процессорами

Так, новейший ThinkPad X1 Carbon, на котором установлены шестиядерные процессоры Intel 10-го поколения, готов работать от заряда аккумулятора весь день, используя при этом все свои беспроводные модули, включая новейший модуль Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 6. Также модель имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением 4К.
Обновленная линейка бизнес-ноутбуков также включает в себя обновленные ThinkPad X1 Yoga, построенные на базе шестиядерного процессора Intel 10-го поколения (Ice Lake)
а также ThinkPad X390 и ThinkPad T490, с процессорами Core i7, автономностью до 15 часов и опциональным модемом LTE-A.
Также компания анонсировала новое поколение ThinkPad L13 и L13 Yoga для тех, кто ищет все преимущества линейки ThinkPad в недорогой модели. Оба устройства также работают на базе Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной комплектации).
Все представленные ноутбуки заряжаются на 80% всего за 60 минут благодаря технологии Rapid Charge.
Дата начала продаж и розничные цены будут объявлены позже.