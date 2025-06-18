Lenovo показала первый в мире ноутбук со сворачивающимся экраном — от $3499

Устройство поступит в продажу уже в ближайшие дни по цене от $3499. Экран ноутбука выполнен из гибкого OLED-пластика и может увеличиваться с 14 до 16,7 дюйма одним нажатием кнопки.

Полезная площадь дисплея при этом возрастает почти на 50%. За раскатку отвечают два миниатюрных электромотора, встроенных в корпус толщиной менее 2 см. Lenovo заявляет, что механизм рассчитан на 20 000 циклов.

Чтобы реализовать столь нестандартный дизайн, инженеры переработали компоновку ноутбука: уменьшили размеры материнской платы, использовали аккумулятор высокой плотности и оптимизировали внутреннее пространство.

Внутри — процессор Intel Core Ultra 7 второго поколения, 32 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ. Также заявлены Wi-Fi 7, порты Thunderbolt 4 и поддержка ИИ-функций Lenovo AI Now и Microsoft Copilot+.