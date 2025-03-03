Lenovo представила концепт ноутбука на солнечной батарее

В крышку ноутбука встроена солнечная панель, состоящая из 84 фотоэлементов с технологией Back Contact. Это позволяет эффективно поглощать свет и достигать коэффициента преобразования солнечной энергии более 24%. По данным компании, 20 минут воздействия прямых солнечных лучей могут обеспечить до часа воспроизведения видео. Однако эффективность в условиях низкой освещенности еще изучается.

Yoga Solar PC оснащен процессором Intel Lunar Lake, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Его толщина составляет 15 мм, а вес — около 1,04 кг. Также в устройстве предусмотрена система Dynamic Solar Tracking, отображающая в реальном времени данные о работе солнечной панели.

Помимо ноутбука, Lenovo представила концепцию внешнего солнечного зарядного устройства. Оно раскрывается как книга, включает две панели и может заряжать устройства через USB-C или пополнять энергию в комплектном аккумуляторе.