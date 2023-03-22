Lenovo представила мощнейший игровой ноутбук Legion Y9000P EE с 24-ядерным процессором и NVIDIA RTX 4090

В ноутбук также внедрили улучшенную систему охлаждения, клавиатуру с подсветкой, адаптеры Wi-Fi 6E и Ethernet 2.5 Gigabit, а также 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и SSD-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью 1 ТБ.

Вообще, пользователям доступны две версии ноутбука. Версия с RTX 4080 стоит 2615 долларов, а вот вариант с RTX 4090 обойдётся уже в 3200 долларов.